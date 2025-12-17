Чуть зубы не переломали: металлический обломок попался москвичам в пельменях

сегодня в 15:08

Ребенок москвички чуть не сломал зубы о металлический обломок в пельменях

Ребенку жительницы российской столицы попался металлический обломок в пельменях от известной марки. Товар купили 15 ноября в поселке Коммунарка в Новомосковском административном округе, сообщает « Осторожно, Москва ».

Пострадавшие рассказали, что в пельменях ребенку попался некий «металлический обрубок». Визуально он напоминал гвоздь.

«Ребенок чуть зуб не сломал», — пожаловалась москвичка.

На опубликованной записи женщина вилкой дотрагивается до длинного металлического предмета в мясе. Затем она взяла фарш в руку и достала продолговатый, узкий и твердый предмет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.