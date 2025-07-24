Чуть не сгорели заживо: парень в балаклаве поджег квартиру с детьми в Москве

В столичном районе Люблино произошел инцидент, который шокировал местных жителей. Неизвестный молодой человек в балаклаве поджег дверь квартиры, где находились двое детей. Об этом сообщает SHOT .

Местная жительница Татьяна заявила, что инцидент произошел, когда она была на работе. В это время дома находились ее 18-летний сын, 13-летняя дочь и несколько домашних животных.

Лай собаки и запах гари привлекли внимание старшего сына, который попытался потушить огонь водой. Однако пламя быстро распространилось в квартиру. Молодой человек вызвал пожарных и полицию, что помогло избежать более серьезных последствий.

Подростки сильно надышались гарью и сейчас находятся в состоянии стресса. Татьяна и ее дети не понимают, кто мог совершить такое злодеяние, ведь недругов, по их словам, у них нет. Семья опасается за свою безопасность.

Полиция уже начала поиски поджигателя.