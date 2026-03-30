«Чуть инфаркт не получила»: якутянка увидела текущие с потолка реки крови

Жительница Якутии Наталья попала в неприятную ситуацию. Она зашла на балкон и увидела, как с потолка по белоснежному пластику буквально льется кровь.

«Я чуть инфаркт не получила. А вы что подумаете, увидев кровь из потолка?» — написала Наталья в социальных сетях.

Женщина опубликовала видео, на котором виден масштаб последствий. Алые струйки крови спускались с потолка. В некоторых местах она капала и оставляла брызги на белом пластике.

Якутянка тут же направилась к соседям сверху. Оказалось, что у них на балконе хранилась кровяная колбаса, а с наступлением тепла она потекла. Теперь Наталья переживает, что под плинтусами к лету заведутся мухи, также она боится неприятного запаха.

Подписчики успокоили Наталью. Они рассказали, что кровь имеет свойство высыхать, а не гнить, поэтому мухи и запах ей не страшны. Оказалось, что подобные ситуации случаются часто.

«У меня однажды так было. Соседка пришла и спрашивает: „Вы кого-то убили?“. А все просто на самом деле. Отключился холодильник и разморозилась вишня», — поделилась одна из подписчиц.

