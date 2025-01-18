Чума пришла: в США домашние животные умирают из-за некачественной еды

По меньшей мере шесть домашних кошек в американском округе Лос-Анджелес погибли от птичьего гриппа, а еще больше заболели после употребления сырого корма или молока, в которых был вирус H5N1, сообщает МК .

Как пишут местные СМИ, одна семья, где жили пять кошек, потеряла двух питомцев после того, как они съели два вида купленного сырого корма. Причем заболели сразу пять кошек. У четырех животных наблюдались тяжелые симптомы, а у одной — только легкие признаки. Два питомца были в таком состоянии, что ветеринар рекомендовал эвтаназию как самое гуманное решение.

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес заявил, что одна из серьезно пострадавших была протестирована, у нее подтвердили вирус H5N1. По данным проверки оказалось, что сыроедческий корм одной из марок марки, которые продавали на фермерских рынках, содержал живой вирус птичьего гриппа.

Также еще пять кошек из двух домов в округе скончались после того, как попили сырого молока, сделанного для потребления человеком и отозванного из-за заражения птичьим гриппом H5. Все они были инфицированы.

Данные локальные вспышки инфекции вызывают беспокойство, так как подчеркивают риск мутации вируса и его распространения между видами.