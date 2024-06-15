«Что за клоуны»: Умар Кремлев прокомментировал драку в подмосковной кальянной

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев попросил правоохранительные органы жестко разобраться с пьяными мужчинами, устроившими скандал и потасовку в подмосковной кальянной.

Ранее в Сети появилась видеозапись того, как двое агрессивных мужчин в нетрезвом состоянии напали на администрацию кальянной Hookahplace и гостей за замечание о безобразном поведении.

При этом дебоширы угрожали сотрудникам заведения и посетителям тем, что якобы знакомы с Кремлевым и могут устроить проблемы, ругались матом и говорили, что «сами купят данное заведение».

Прибывший наряд полиции был вынужден заковать одного их хулиганов в наручники, так как он грубил правоохранителям и пытался их ударить.

«Что за клоуны. Кто знает, передайте их в правоохранительные органы, они разберутся по всей строгости закона», — прокомментировал видео президент Международной ассоциации бокса в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у него никогда не было друзей, которые ведут себя не по-человечески. По словам Кремлева, его друзья создают спортцентры, строят бесплатные пляжи и помогают нуждающимся.

Еще он посоветовал мужчинам, снятым на видео, «бежать извиняться перед пострадавшими». А затем их стоит отправить на исправительные работы.