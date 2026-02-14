«Что теперь со мной будет?»: москвичка нашла червей в селедке после ужина

Девушка съела три кусочка червивой сельди, которую купила в столичном рыбном магазине «Красная икра», теперь она опасается за свое здоровье и планирует подать жалобу в Роспотребнадзор, сообщает «Осторожно, Москва» .

На днях она купила свежемороженную селедку в упаковке, чтобы засолить ее и подать к ужину. Во время еды на одном из кусочков покупательница обнаружила червя. К этому моменту москвичка уже успела съесть часть рыбы.

«Посолила и обнаружила каких-то червей. Конечно, уже успела ее попробовать — съела три кусочка. Вот думаю, что теперь со мной будет?» — сказала девушка.

Возможно, в сельди были гельминты, паразитирующие в организмах людей и животных — в частности, морских. Теперь горожанка планирует написать в Роспотребнадзор жалобу, чтобы специалисты проверили магазин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.