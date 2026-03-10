«Что это за дичь?»: светящиеся НЛО заметили в небе над Краснодаром

На опубликованных кадрах видно, как в ночном небе над спальным районом кружат светящиеся неопознанные летающие объекты.

«Что это такое пролетает над панорамой стадиона Галицкого? Уже столько этих косяков пролетело. Летающая неопознанная дичь. Что это такое? Уже их много пролетело», — интересуется автор видеоролика.

При этом местные жители и раньше замечали такие полеты неопознанных летающих объектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.