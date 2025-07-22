Чрезвычайная ситуация в Тырныаузе: сель разрушил мост

сегодня в 03:18

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии объявлен режим чрезвычайной ситуации после мощного селевого потока, обрушившегося на город Тырныауз.

Стихия повредила мост на федеральной трассе, что привело к частичному прекращению автомобильного движения в регионе. Начата эвакуация жителей домов, расположенных вблизи опасной зоны у реки Герхожан-Суу.

В городе развернуты дополнительные посты скорой помощи, а спасатели круглосуточно мониторят ситуацию на других потенциально опасных участках.

«Просим граждан воздержаться от передвижений по району без крайней необходимости и держаться подальше от селепропускных лотков», — обращается к жителям администрация Эльбрусского района.

Особую тревогу вызывает прогноз синоптиков, предупреждающих о возможности новых селей из-за продолжающихся ливневых дождей.