Число жертв нападения на церковь в Мичигане увеличилось до четырех

Число жертв нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган увеличилось до 4, сообщает РИА Новости .

«В итоге у нас пять погибших в результате этого трагического инцидента», -отметил глава полиции города Уильям Ренье.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина. Он проживал неподалеку в расположенном неподалеку городе Бертон. Известно, что преступник въехал в здание церкви на машине, после чего вышел и открыл стрельбу по прихожанам.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали подозреваемого.