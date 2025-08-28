Число жертв Ангарского маньяка увеличилось до 89

В Ангарске Иркутской области следователи СК России по региону предъявили обвинение Ангарскому маньяку Михаилу Попкову в убийстве двух женщин, совершенном в августе 2008 года. Таким образом, количество его жертв увеличилось до 89, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сотрудники СК снова начали расследовать уголовное дело, открытое в 2008 году из-за убийства двух женщин. Тогда предварительное следствие по уголовному делу поставили на паузу, поскольку силовикам не удалось найти человека, совершившего преступление.

Следователи смогли установить причастность Ангарского маньяка к убийству из-за того, что в других преступлениях, совершенных им, почерк был похожий. Силовикам удалось выяснить, что в августе 2008 года Попков подъехал на машине к участку на Московском тракте в Ангарске. Там он увидел двух девушек.

Они познакомились и флиртовали. Через некоторое время Попков поссорился с девушками. Одна из них осталась сидеть в машине. Другую Ангарский маньяк начал душить на улице, набросив веревку на шею. Когда та погибла, Попков вернулся к машине, заставил выйти вторую женщину и убил ее по той же схеме.

Попкову предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ангарский маньяк признал вину. Его планируют заключить под стражу.

ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Иркутской области писал, что количество жертв Ангарского маньяка — 89 человек. На жизнь троих он покушался. Среди погибших 88 девушек и один мужчина.