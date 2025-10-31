Число жертв ангарского маньяка Попкова выросло до 91, дело передано в суд

Уголовное дело в отношении ангарского маньяка Михаила Попкова, обвиняемого в убийстве двух женщин, расследовалось с 2008 года и теперь передано в судебные органы. В общей сложности число его жертв достигло 91, сообщает Следком .

По данным Следственного комитета России по Иркутской области, расследование уголовного дела, открытого в 2008 году в связи с обнаружением тел двух жертв, в отношении Михаила Попкова завершено. Он обвиняется в совершении преступления, квалифицируемого как убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время 61-летний Попков содержится под стражей.

Уголовное дело, подкрепленное утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. По данным следствия, Попков причастен к 91 убийству и трем покушениям на убийство.

В прокуратуре Иркутской области сообщили, что в августе 2008 года Попков, возвращаясь в Ангарск, остановился для ремонта автомобиля и познакомился с двумя женщинами. В ходе возникшего конфликта, используя физическую силу и подавляя сопротивление одной из женщин, он оттащил ее в лес, где задушил веревкой. Затем он вернулся к машине, где сидела вторая женщина, обманом заманил ее в лес, где совершил аналогичное преступление, после чего скрылся с места происшествия.

В Следственном комитете отметили, что благодаря постоянной работе по раскрытию преступлений прошлых лет и анализу материалов дела, следователям удалось установить причастность Михаила Попкова к данному преступлению, основываясь на идентичности почерка преступника.

Ранее Попков уже был осужден и приговорен к пожизненному заключению за серию убийств, совершенных в период с 1990 по 2010 годы в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их окрестностях. Работая в дежурной части ОВД, он выслеживал жертв по ночам, предлагая им подвезти, часто используя служебный автомобиль. Тела убитых женщин со следами сексуального насилия обнаруживались случайными прохожими в лесах, на обочинах дорог и кладбищах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.