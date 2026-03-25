Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 17
Средства противовоздушной обороны сбили восемь БПЛА над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«В общей сложности уже 17 БПЛА уничтожено над Ленобластью. Отражение атаки продолжается», — отметил он.
Ранее сообщалось о восьми сбитых беспилотниках в регионе.
Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
