Число преступлений в Беларуси сократилось на 8% за восемь месяцев 2026 года

Генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора сообщил о снижении числа преступлений на 8% за восемь месяцев 2026 года. В 2025 году показатель сократился на 13%, передает «Царьград» .

Дмитрий Гора привел данные 7 октября в Минске перед совместным заседанием обеих палат парламента. Он рассказал журналистам, что ежегодно информирует депутатов и членов Совета Республики о криминогенной обстановке, состоянии законности и работе прокуроров.

Особого внимания, по словам генпрокурора, требуют противодействие киберпреступности и профилактика. Сейчас 30% всех регистрируемых преступлений совершаются в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Гора подчеркнул, что прокуратура не только осуществляет надзор за судебным производством и поддерживает обвинение в судах. Она также обеспечивает права несовершеннолетних, экономическую и экологическую безопасность.

«Обо всем этом будет доложено сегодня. Уверен, что полученная информация будет использована как в нормотворческой деятельности, так и по другим направлениям работы нашего парламентского корпуса», — заявил генеральный прокурор.

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