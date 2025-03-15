Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до шести

Шестерых пострадавших при ДТП в Москве госпитализировали

Шестерых пострадавших при ДТП в Москве, в том числе двух подростков, госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Все пострадавшие на Кожевнической улице находятся в больницах. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, угрозы для жизни нет», — сказано в сообщении ведомства.

Авария произошла вечером в субботу. Легковая иномарка врезалась в остановку общественного транспорта.

По данным департамента транспорта Москвы, устроивший ДТП водитель за последний год получил 25 штрафов.