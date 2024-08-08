Число пострадавших детей выросло до 9 в Суджанском районе Курской области

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Листопадова: от рук ВСУ пострадали 9 детей в Суджанском районе Курской области

От рук украинских боевиков в Суджанском районе пострадали девять детей, сообщила в своем Telegram-канале омбудсмен по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

Одного из юных пациентов отправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Остальных детей лечат в Курске на стационаре.

Юным пациентам оказывается юридическая и психологическая помощь. Грудничков обеспечили подгузниками и смесями. Также родителям привезли детские коляски.

Ранее система ПВО России сбила две украинские ракеты над Курской областью. Воздушная атака ВСУ успешно отражена.