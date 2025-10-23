Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до девяти
В результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 9 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Челябинской области Алексей Текслер.
Ранее сообщалось о семи погибших.
«На данный момент подтверждается гибель девяти человек», — отметил он.
При этом, 5 человек пострадали.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил ранее, что в очаге возгорания на предприятии в челябинском Копейске произошел еще один взрыв.
По его словам, версия прилета БПЛА не подтверждается.
