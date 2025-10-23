сегодня в 03:32

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до девяти

В результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 9 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее сообщалось о семи погибших.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек», — отметил он.

При этом, 5 человек пострадали.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил ранее, что в очаге возгорания на предприятии в челябинском Копейске произошел еще один взрыв.

По его словам, версия прилета БПЛА не подтверждается.

