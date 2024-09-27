сегодня в 22:35

Число погибших при взрыве на дагестанской АЗС выросло до 10

До 10 человек выросло количество погибших во время мощного взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, среди них двое детей. Об этом сообщили в МЧС России .

Из-за взрыва было разрушено здание АЗС, загорелись техстанция и столовая. Также было частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов.

По уточненной информации, всего пострадали 21 человек, из них 10 погибли, в том числе два ребенка. Спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС. Спецтехника приступила к разбору завалов после взрыва.

Власти Махачкалы окажут помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве на заправке.