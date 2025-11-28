Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 94

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 94, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

26 ноября в районе Тай По в жилом комплексе «Ван Фук» начался пожар. Первые сообщения начали поступать в 14:51 по гонконгскому времени. Огонь стал очень быстро распространяться — погода была ветреная. Сначала происшествие классифицировали как возгорание первой степени, к 15:34 уровень опасности повысили до четвертой степени, уже в 18:22 — до пятой, максимальной.

Он представляет собой восемь 32-этажных домов, которые были построены еще в 1983 году. В комплексе 1984 квартиры, и, согласно переписи населения на 2021 год, в них проживало 4643 человека. Большинство из них — пожилые люди.

