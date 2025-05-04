Число погибших после взрыва в жилом доме в Москве выросло до трех человек Происшествия 04 мая 2025 22:19

Количество погибших после взрыва в жилом доме в Москве выросло до трех человек, сообщает SHOT.

Известно, что пострадали минимум пять человек, в том числе двое детей. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести. В девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева произошел взрыв бытового газа. Ранее сообщалось о двух погибших. Спасатели эвакуируют людей и устанавливают источник возгорания. В ликвидации пожара участвуют 60 специалистов и 20 единиц техники.