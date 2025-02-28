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Число особо тяжких преступлений на Урале выросло более чем на 45%

На Среднем Урале за минувший год на 45,5% увеличилось количество особо тяжких преступлений, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Однако, по данным прокуратуры Свердловской области, в регионе зафиксировано уменьшение общего числа преступлений. Общее сокращение криминальной активности составило 2,4%. Помимо роста числа особо тяжких преступлений, также увеличилось количество тяжких преступлений — на 6,5%.

Большая часть правонарушений совершается в городской местности — 90,4% от всех зарегистрированных случаев. В общественных местах уровень преступности снизился на 18,3%.

Кроме того, отмечен рост числа преступлений, совершенных с применением интернета и цифровых технологий — их стало больше на 18,3%. Наиболее распространенными видами таких преступлений являются мошенничество и нелегальный оборот наркотиков. Преступность в Сети выросла на 29,9%.

В отчете также указано, что количество убийств сократилось на 10,6%, а случаев нанесения тяжкого вреда здоровью — на 6,7%. Зафиксировано уменьшение числа коррупционных и экономических преступлений — на 23,8% и 5,8% соответственно.

Большая часть лиц, совершивших правонарушения (57,8%), не имеет стабильного источника дохода, при этом среди преступников 17,4% составляют женщины.