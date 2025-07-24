Чиновница попала под суд из-за фото тувинского пастуха с «воровскими звездами»

В Тыве пресс-секретаря районной администрации оштрафовали из-за публикации рядового поста про медосмотр местных пастухов. Все дело в том, что к публикации были прикреплены фото, на одном из которых у пациента заметили «воровские звезды» на плечах — суд счел это демонстрацией экстремистской символики, узнали «Осторожно, новости» .

В июле Барун-Хемчикский районный суд Тывы озвучил приговор по делу пресс-секретаря администрации этого района. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики).

Экстремистскую символику заметили в посте райадминистрации во «ВКонтакте», в котором власти рассказывали о плановом медосмотре чабанов (местных пастухов). В посте было 10 фото, на одном из которых у пациента увидели криминальные наколки — восьмиконечные звезды на плечах.

В суде пресс-секретарь администрации заявила, что перед публикацией поста ей прислали фотографии пастухов, которые сделали в больнице. Женщина выложила новость о том, что чабанов осмотрели врачи, но позже с ней связались коллеги и попросили удалить фото с мужчиной, у которого были «воровские» наколки. Она выполнила просьбу и «почистила» пост, удалив одно фото.

Чиновница признала вину и раскаялась в содеянном. По словам женщины, она не знала, что восьмиконечные звезды — символ движения АУЕ*, запрещенного в России.

Суд оштрафовал пресс-секретаря администрации на 1000 рублей.

* Запрещенное в России экстремистское движение