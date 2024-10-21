Четыре машины столкнулись на 79 км МКАД
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Столкновение четырех автомобилей произошло на внешней стороне 79 км МКАД в понедельник утром, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Попавшие в ДТП транспортные средства перегородили левый и средний ряды. На месте аварии работали московские оперативные службы.
Из-за дорожного происшествия собралась пробка длиной 2,7 км. На данный момент движение уже восстановлено.
Информация о пострадавших не поступала. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.