Четыре лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за минувшие сутки

17 сентября на территории лесного фонда Московской области обнаружили 4 пожара. В Хорловском участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» при проведении лесоавиационных работ пилоты-патрульные выявили в 2 км от поселка Хорлово округа Воскресенск очаг возгорания. Пожар ликвидировали 3 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники 2 часа, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Во Фрязевском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» также при проведении лесоавиационных работ летчики заметили в 2 км от деревни Иванисово Павлово-Посадского округа очаг возгорания. Пожар ликвидировали 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники чуть больше 2 часов.

В Зуевском участковом лесничестве Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» с помощью системы видеомониторинга в 2 км от деревни Демихово Орехово-Зуевского г. о. выявлен очаг возгорания. Пожар ликвидировали 7 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники менее 1 часа.

В Логиновском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» диспетчеры РДС при помощи системы видеомониторинга выявили в 1 км от деревни Быково Павлово-Посадского г. о. очаг возгорания. Пожар ликвидировали 13 человек личного состава лесопожарных формирований и 5 единиц техники чуть меньше 3 часов.

Причины пожаров — нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Подозреваемые в поджогах устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря „умным“ камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.