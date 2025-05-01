Четыре человека заживо сгорели в ДТП под Магнитогорском

На 107-м км трассы Южноуральск–Магнитогорск в Челябинской области 30 апреля вечером произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает Life.ru .

Предварительно, 34-летний мужчина за рулем Kia Ceed мчался в сторону Магнитогорска. Он внезапно вылетел на встречку. Сначала иномарка задела Kia Rio под управлением 32-летнего водителя.

После этого Kia Ceed врезался лоб в лоб с Honda Freed, за рулем которой был 41-летний мужчина. Сила удара при лобовом столкновении была такова, что Ceed отбросило в кювет, где машина перевернулась и сразу же загорелась. Все, кто был внутри авто, сгорели.

Эта авария унесла жизни водителя Honda Freed, мужчина погиб на месте, водителя Kia Ceed и двух пассажиров — мужчины 1972 года рождения и женщины 1989 года рождения.

На место ДТП быстро прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Силовики разбираются в причинах трагедии.