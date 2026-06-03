Четыре человека получили ранения во время утренней атаки БПЛА ВСУ на Петербург
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Четыре человека были ранены в ходе утренней атаки БПЛА ВСУ на Санкт-Петербург. Техногенные последствия уже были ликвидированы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.
Состояние раненых стабильное. Врачи уже оказали им всю необходимую помощь.
Оперштаб внимательно следит за деятельностью неотложных служб Петербурга.
Утром украинские боевики ударили по инфраструктуре в Санкт-Петербурге. Беспилотники сбили в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города.
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