Четыре человека получили ранения во время утренней атаки БПЛА ВСУ на Петербург Происшествия 03 июня 2026 16:40 Фото - © Медиасток.рф

Четыре человека были ранены в ходе утренней атаки БПЛА ВСУ на Санкт-Петербург. Техногенные последствия уже были ликвидированы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

Состояние раненых стабильное. Врачи уже оказали им всю необходимую помощь. Оперштаб внимательно следит за деятельностью неотложных служб Петербурга. Утром украинские боевики ударили по инфраструктуре в Санкт-Петербурге. Беспилотники сбили в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.