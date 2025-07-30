Четыре человека едва не умерли в самолете до «города невест»

Mash: четыре человека едва не умерли во время перелета из Сочи в Иваново

Четверо пассажиров рейса Сочи — Иваново едва не умерли в полете, но их спасла кардиолог, которая возвращалась домой с курорта, сообщает Mash . На борту летел еще один медик, который тоже помогал пострадавшим.

Инцидент произошел 22 июля. Когда авиалайнер поднялся в воздух, сразу четверо людей пожаловалось на самочувствие: у одной женщины появились признаки инсульта, второй стало плохо, мужчина потерял сознание, а у последнего пассажира поднялось давление после перенесенного инфаркта.

В салоне оказалась врач-кардиолог из Иванова Алла. Она пришла на помощь пассажирам: сделала уколы, дала таблетки и помогла нормализовать давление. На борту также был медик из Владимира Александр, который тоже помогал пострадавшим.

В итоге состояние всех четверых людей, которым стало плохо в полете, стабилизировалось еще до посадки.