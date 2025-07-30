Четыре человека едва не умерли в самолете до «города невест»
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Четверо пассажиров рейса Сочи — Иваново едва не умерли в полете, но их спасла кардиолог, которая возвращалась домой с курорта, сообщает Mash. На борту летел еще один медик, который тоже помогал пострадавшим.
Инцидент произошел 22 июля. Когда авиалайнер поднялся в воздух, сразу четверо людей пожаловалось на самочувствие: у одной женщины появились признаки инсульта, второй стало плохо, мужчина потерял сознание, а у последнего пассажира поднялось давление после перенесенного инфаркта.
В салоне оказалась врач-кардиолог из Иванова Алла. Она пришла на помощь пассажирам: сделала уколы, дала таблетки и помогла нормализовать давление. На борту также был медик из Владимира Александр, который тоже помогал пострадавшим.
В итоге состояние всех четверых людей, которым стало плохо в полете, стабилизировалось еще до посадки.