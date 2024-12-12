Четверых москвичей поймали на обнале 1,5 млрд рублей

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Четверо москвичей задержаны за обналичивание 1,5 млрд рублей от теневой схемы

В Москве правоохранители задержали четверых мужчин, подозреваемых в обналичивании более 1,5 миллиарда рублей. Силовики считают, что злоумышленники участвовали в незаконной схеме перепродажи автозапчастей, сообщает «Царьград» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По версии правоохранительных органов, нелегальная схема заключалась в приобретении автозапчастей у теневых финансистов. Последние покупали запчасти для перепродаж на авторынках за наличные. Вырученные деньги передавались заказчикам, при этом удерживалась 16-процентная комиссия за махинации.

Валовой оборот от этой схемы превысил 1,5 млрд рублей. Доход злоумышленников составлял более 300 млн рублей, считают правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым уже предъявили обвинения, они находятся под подпиской о невыезде.