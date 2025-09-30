Четверо жителей Дагестана готовили теракт против сотрудников МВД

Четверо жителей Дагестана планировали совершить подрыв отдела полиции в Буйнакском районе. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Согласно материалам дела, четверо жителей Дагестана по предварительному сговору планировала подорвать отдел МВД в Буйнакском районе. Для совершения теракта один из мужчин приобрел и хранил компоненты для изготовления бомбы.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное изготовление взрывчатых устройств).

Советский районный суд города Махачкалы избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток (до 25 ноября 2025 года). Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.