Четверо раненых: ВСУ атаковали Белгородчину
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Отрадное Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил об атаке украинских войск на регион. По его словам, при обстреле села Отрадное пострадали четверо гражданских.
У трех женщин, раненых в Отрадном, зафиксировали осколочные ранения. Их отвезли в городскую больницу Белгорода. Четвертым пострадавшим оказался мужчина — он получил закрытую черепно-мозговую травму.
Украинский обстрел также повредил объект торговли и территорию частного дома в Отрадном.
В белгородском селе Двулучное дрон-камикадзе влетел в живой дом, повредив поток и кровлю. Информации о пострадавших не приводится.
Прочие детали атаки ВСУ устанавливаются, указал губернатор.