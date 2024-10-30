Четверо раненых: ВСУ атаковали Белгородчину

сегодня в 12:06

Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Отрадное Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил об атаке украинских войск на регион. По его словам, при обстреле села Отрадное пострадали четверо гражданских.

У трех женщин, раненых в Отрадном, зафиксировали осколочные ранения. Их отвезли в городскую больницу Белгорода. Четвертым пострадавшим оказался мужчина — он получил закрытую черепно-мозговую травму.

Украинский обстрел также повредил объект торговли и территорию частного дома в Отрадном.

В белгородском селе Двулучное дрон-камикадзе влетел в живой дом, повредив поток и кровлю. Информации о пострадавших не приводится.

Прочие детали атаки ВСУ устанавливаются, указал губернатор.