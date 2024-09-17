Четверо получили травмы в ДТП в Кореневском районе Краснодарского края

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МВД: ВАЗ-2106 разлетелся на две части в массовом ДТП в Краснодарском крае

17 сентября в 11:20 на 199-м километре трассы «Майкоп-Усть Лабинск» в Краснодарском крае произошла авария. Столкнулись три машины, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

По предварительной информации, 18-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2106, потерял управление. Его вынесло на «встречку», где он врезался в машину Peugeot.

В результате удара ВАЗ-2106 разлетелся напополам. Одну из его частей отбросило в машину Nissan, которая двигалась по «встречке».

Травмы получили четверо участников аварии — водители и пассажиры, которые находились в отечественной легковушке и Peugeot. Они попали в больницу.

Ранее массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на внешней стороне МКАД. Столкнулись несколько машин.