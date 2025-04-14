Четверо погибли в ДТП в Индии после жертвоприношения. А ритуальная коза выжила

Жертвенная коза уцелела в аварии в Индии, унесшей жизни 4 человек

В Индии произошло трагическое ДТП, в котором погибли четыре человека, возвращавшихся с ритуала жертвоприношения. При этом жертвенная коза, находившаяся в автомобиле, чудом осталась невредимой, сообщает Baza .

Смертельная авария случилась 10 апреля в районе Нарсингхпур штата Мадхья-Прадеш. Группа из четырех человек возвращалась из храма Дев Махараджа, где проводился религиозный обряд. В машине также находилась коза, которой во время церемонии отрезали ухо — традиционная часть ритуала жертвоприношения.

На подъезде к деревне Чаргаван водитель потерял контроль над управлением автомобилем, и транспортное средство упало с моста в реку Сомвати. Двое пассажиров погибли на месте, еще двое скончались позднее в больнице. При этом животное не получило никаких повреждений.

Местные жители рассказали, что в разбитой машине обнаружили бутылку со спиртным. Возможно, водитель был пьян. Погибшие могли начать постритуальное пиршество раньше времени.