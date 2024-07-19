Черные клубы дыма: предприятие по производству масел загорелось у Талдома
МК: на выезде из Талдома загорелось предприятие по производству моторных масел
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На выезде из Талдома загорелось предприятие по производству моторных масел, в небе заметили густой черный дым, сообщает «Московский комсомолец».
На видео с места происшествия видно, что площадь пожара большая. Очевидцы говорят о черном густом дыме.
Подробности возгорания неизвестны.
Информации о пострадавших при пожаре также нет.