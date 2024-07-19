Черные клубы дыма: предприятие по производству масел загорелось у Талдома

сегодня в 16:21

МК: на выезде из Талдома загорелось предприятие по производству моторных масел

На выезде из Талдома загорелось предприятие по производству моторных масел, в небе заметили густой черный дым, сообщает «Московский комсомолец».

На видео с места происшествия видно, что площадь пожара большая. Очевидцы говорят о черном густом дыме.

Подробности возгорания неизвестны.

Информации о пострадавших при пожаре также нет.