Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ у Севастополя
На рейде Севастополя уничтожили морской дрон ВСУ
Черноморский флот на рейде Севастополя уничтожил морской дрон ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер». — написал глава города в своем Telegram-канале.
Повреждений гражданской инфраструктуры нет, уточнил Развозжаев.
Губернатор призвал сохраняйть спокойствие и доверять только официальной информации.