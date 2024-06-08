Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ у Севастополя

«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер». — написал глава города в своем Telegram-канале.

Повреждений гражданской инфраструктуры нет, уточнил Развозжаев.

Губернатор призвал сохраняйть спокойствие и доверять только официальной информации.