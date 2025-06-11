Чернокожие на дипномерах влетели в пушку в патриотическом сквере Москвы: видео

Mash: авто на дипномерах влетело в пушку в патриотическом сквере Москвы

В Москве автомобиль с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне врезался в пушку в патриотическом сквере, сообщает Mash . По данным канала, в машине находилось двое чернокожих.

Авария произошла в сквере на улице Академика Арцимовича. Автомобиль сбил ограждение рядом с детским центром.

В машине с «красными» номерами находились чернокожие мужчина и женщина. Информации об их состоянии пока нет.

По предварительным данным, водителю авто стало плохо во время поездки, в результате чего он совершил ДТП. Издание утверждает, что за 15 минут до аварии шофер покупал сухофрукты в магазине, который находится рядом с местом происшествия.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.