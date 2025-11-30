Человек в крови: в Екатеринбурге мужчина с ножом ворвался в фитнес-зал

Мужчина с ножом ворвался в фитнес-зал в Екатеринбурге

На улице Титова в Екатеринбурге прохожие заметили окровавленного мужчину с ножом, который ворвался в фитнес-зал неподалеку от остановки «Вторчермет», сообщает E1.ru .

Инцидент произошел вечером 29 ноября.

«На „Вторчермете“ в зал Powerhouse ворвался окровавленный человек с ножом. Перед этим на улице он зарезал человека. Стояла реанимация и полиция. Все было в крови», — поделился очевидец.

В фитнес-центре рассказали, что ворвавшийся мужчина не был посетителем спортзала. Но их версия отличается от того, что сообщили прохожие.

«Это не клиент клуба. Это человек с улицы — он просто шел мимо. Как я поняла, искал защиту. Теперь ходить страшно», — отметила сотрудница клуба.

Как все было, пока еще не ясно. Следователи и полицейские инцидент не комментируют.

