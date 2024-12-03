Человек упал на путь в метро Москвы
Интервалы движения в метро Москвы увеличили из-за нештатной ситуации
Человек упал на путь на «оранжевой» ветке метрополитена Москвы. В результате нештатной ситуации на северном участке Калужско-Рижской линии (6) увеличили интервалы движения составов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Информации о состоянии упавшего на пути человека не приводилось. Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.
О возобновлении движения в штатном режиме столичный департамент сообщит дополнительно.