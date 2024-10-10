Человек упал на путь на «салатовой» ветке московского метро Происшествия сегодня в 16:42 Фото - © Медиасток.рф

Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии московского метро из-за человека на пути, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Из-за этого на ветке увеличили интервалы движения. Сбой произошел на южном участке линии столичной подземки. 1 октября из-за падения человека увеличивали интервалы движения на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Тогда сбой произошел на центральном участке ветки.