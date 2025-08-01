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Человек пострадал в ДТП с автобусом и эвакуатором в Подмосковье

На 35 км автодороги М-2 «Крым» в округе Подольск автобус врезался в стоящий эвакуатор, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Предварительно, водитель 1977 года рождения за рулем автобуса Scania наехал на эвакуатор, который остановился для погрузки легковой машины.

В результате аварии водитель эвакуатора, находившийся около авто, получил телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам начатой проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законами РФ.

Ранее на 24 км МКАД произошла дорожная авария с участием нескольких автомобилей, в которые врезался грузовик.