Человек пострадал при пожаре в квартире ЖК «Квартал у озера» в Челябинске

В микрорайоне Чурилово в Челябинске произошел пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного дома в составе жилого комплекса «Квартал у озера». Очевидцы рассказали, что на месте происшествия работали пожарные службы, сообщает aif.ru .

По имеющейся информации, огонь вспыхнул около 17:15 по адресу: улица Эльтонская 2-я, дом №67.

На опубликованных в Сети фотографиях можно увидеть клубы дыма, поднимающиеся из окон, а также машину реанимации.

В ГУ МЧС России по Челябинской области отметили, что открытое горение было ликвидировано. Сотрудники МЧС смогли спасти хозяйку квартиры.

Пожар был потушен сотрудниками экстренных служб. Горела квартира-студия. Десять человек смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Хозяйка квартиры получила легкое отравление угарным газом и была осмотрена медицинскими работниками, однако в больницу ехать отказалась. Площадь распространения огня составила 30 кв. м. Причины возгорания предстоит установить экспертам.