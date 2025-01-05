Человек пострадал при пожаре в дачном доме в Чехове
Возгорание произошло в дачном доме в городском округе Чехов, в результате ЧП пострадал человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.
Сигнал поступил 4 января. На момент прибытия первых пожарных наблюдалось горение дачного дома по всей площади.
Общая площадь возгорания оставила 150 кв. м. Для тушения огня привлекались 12 человек и 3 единицы техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели теротдела надзорной деятельности и профилактической работы.
За прошлые сутки подмосковные пожарные 28 раз выезжали на тушение огня.