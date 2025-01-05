Человек пострадал при пожаре в дачном доме в Чехове Происшествия сегодня в 08:31

Возгорание произошло в дачном доме в городском округе Чехов, в результате ЧП пострадал человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.