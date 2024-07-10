сегодня в 11:48

Человек пострадал при пожаре на крыше многоэтажки на западе Москвы

Крыша многоквартирного дома загорелась на западе столицы. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в среду в 11:15 по адресу: Рублевское шоссе, дом №38, корп 1. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что горит крыша многоэтажки. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

Возгорание ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС. В результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», во время проведения работ на крыше многоэтажки произошел хлопок и загорелся битум.