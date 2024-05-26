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Человек погиб в дорожной аварии на 44 км МКАД

ДТП произошло на внутренней стороне 44 км МКАД, погиб один человек, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Женщина за рулем автомобиля Toyota наехала на пешехода. Затем иномарка столкнулась «Газелью» и Volkswagen, которые ранее попали в ДТП.

В результате аварии погиб 57-летний водитель «Газели». Он в момент происшествия был на проезжей части.

Специалисты прокуратуры ЮЗАО контролируют установление всех обстоятельств данного инцидента. Кроме того, они взяли на контроль принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту трагедии.