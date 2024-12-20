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Человек погиб при пожаре в доме в Одинцовском округе

Возгорание произошло в частном доме в Одинцовском городском округе, погиб один челочек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в 01:36 в пятницу.

На момент прибытия пожарных наблюдалось горение на первом и втором этажах. В 03:40 огонь локализовали на площади 70 кв. м. В 05:49 ликвидировали открытое горение. Пожарные спасли трех человек.

Для тушения огня привлекали 20 человек и 5 единиц техники. Причину произошедшего устанавливают дознаватели МЧС РФ.