Человек погиб при пожаре в частном доме в Шатуре

Возгорание произошло в частном доме в округе Шатура, в результате ЧП погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сведения о пожаре поступили в 18:24 10 июня.

В 18:26 на место прибыли первые пожарные, они увидели, что горит двухэтажный дом. В 19:06 — локализация пожара на площади 72 кв. м, в 19:11 потушили открытое горение, а в 20:18 пожар был потушен полностью.

На ликвидацию возгорания выезжали 12 человек и 3 единицы техники. Причину ЧП установят дознаватели.

За минувшие сутки в Московской области произошло 39 пожаров, были спасены 29 человек, пострадали четыре человека, один погиб.