Человек-паук отдыхает: экстремальная забава школьников ужаснула петербуржцев

В Петербурге школьники решили спуститься с 25 этажа дома по стене без страховки

Житель Санкт-Петербурга стал свидетелем опасного развлечения школьников: ребята без страховки решили спуститься с 25 этажа вниз по фасаду дома, сообщает «Mash на Мойке» .

Все произошло в многоэтажке, расположенной на улице Маршала Казакова. Очевидец заснял косплей на Человека Паука в исполнении школьников на видео.

На кадрах видно, как в темное время суток подростки один за другим ползут по стене дома, ловко перебирая руками и ногами. Спустившись ниже, они запрыгивают на общий балкон на 24 этаже и исчезают.

Как пояснил свидетель такого «развлечения», подобное происходит не впервые: школьники частенько залезают на 25 этаж и спускаются ниже без какого-либо снаряжения.

