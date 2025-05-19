«Че спишь, мразь»: женщина заставила сына взять нож и убить собаку под Липецком

Женщина Галина в садовом товариществе под Лебедянью в Липецкой области заставила ребенка взять нож, чтобы убить собаку. Также она угрожала, что обварит своих двоих детей — дочь и сына — в кипятке, сообщает Baza .

На видео Галина через слово ругается матом и оскорбляет своих детей. В начале она называет их нежеланными, желает умереть. Затем встречает в дверном проходе дочь.

«Че? Ударить с ноги? Дура… тупая… Что я вам обещала на утро? Какао с оладьями? Я вас щас кипятком залью, падлы», — сказала она своей дочке.

Затем Галина увидела, что ее сын лежит на кровати.

«Почему ты спишь, мразь? Вставай, тварь! Падла! Скотобаза проклятая. Возьми нож, пойдем убивать собаку. Слишком хорошо живешь, крыса! Давай резче, нож взяла, падаль. Иди бери! Пока я тебе в глотку не воткнула», — сказала женщина своему сыну.

Сотрудники полиции провели изъятие у женщины четверых детей. Галину направили в психиатрическую больницу.