«Че, смешно? Тебе ***** зубы выбить?»: в Кузбассе жестоко избили школьницу

В Кемерове подростки жестоко поиздевались над сверстницей и избили ее

В социальных сетях Кемерова распространилось и вызвало бурную реакцию видео, демонстрирующее сцены насилия. На кадрах запечатлено, как подростки совершают жестокое нападение на девочку, избивая ее. Молодой человек удерживает жертву, в то время как девушка наносит ей удары по лицу, сообщает Сiбдепо .

«Держи ей руки», — приказала обидчица парню в ролике.

Девушка, снимающая происходящее, не просто фиксирует события, но и активно поощряет агрессоров. Она предлагает нанести несколько ударов за нее и даже позволяет бить девочку кулаком в живот.

«Один раз можно по животу», — разрешает оператор.

«Реально можно?» — спрашивает агрессорша.

«За такое можно», — подтверждает автор видео.

После безуспешных попыток жертвы освободиться, слышен звук сильного удара в область живота. В течение почти двух минут происходящее сопровождается бранью и угрозами в адрес пострадавшей. Присутствуют грубые оскорбления.

«Че, смешно? Тебе ***** зубы выбить?» — угрожает агрессорша.

Как сообщают очевидцы, причиной конфликта могли стать личные отношения. Предположительно, девочку обвинили в связи с молодым человеком одной из нападавших. В описании к видео утверждается, что нападавшие действовали сообща, а жертва, оказывая сопротивление, умоляла прекратить насилие. Автор жалобы в интернете указывает, что все произошло в кемеровском детском доме «Доверие», расположенном на улице Юрия Двужильникова в Заводском районе, по данным 2ГИС.

Министерство образования области прокомментировало произошедшее в Сети.

«Здравствуйте. По данному факту министерством образования Кузбасса будет проведена служебная проверка», — написал в комментариях представитель ведомства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.