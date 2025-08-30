ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo убить мать и покончить с собой

В США чат-бот ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo Стайн-Эрик Сольберга, у которого были параноидальные мысли, к убийству матери и самоубийству, пишет газета «Известия» .

Как рассказала газета The Wall Street Journal, этот случай считается первым зафиксированным эпизодом, когда психически нестабильный человек убил под влиянием ИИ.

При этом ChatGPT несколько раз подталкивал американца к укреплению недоверия к окружающим и к его матери.

Сольберг летом начал называть ИИ по имени «Бобби», также мужчина интересовался, будут ли они вместе после смерти. ИИ на эти вопросы отвечал утвердительно.

В диалоге, когда мать Сольберга возмутилась тем, что он отключил общий принтер, ИИ предположил, что она могла защищать «средство слежки». В другой ситуации мужчина сказал заявил боту, что мать якобы пыталась его отравить через вентиляцию машины. Чат-бот сказал, что «верит» собеседнику, и подчеркнул, что поступок матери только усиливает предательство.

Паранойя бывшего сотрудника Yahoo была направлена и на других людей. Так, он попросил ChatGPT проверить чек из китайского ресторана. При проверке ИИ ответил, что там есть намеки на мать, экс-возлюбленную и символ, связанный с призывом демона. А при проверке заказа бутылки водки и курьера, он указал, что это может быть попыткой отравить мужчину.

Позднее представитель компании- разработчика ChatGPT OpenAI принес свои соболезнования из-за трагедии и обратился в полицию Олд-Гринвича. В официальном заявлении фирмы говорится, что в ближайшее время у них в планах обновить чат-бот. Эта работа должна помочь пользователям, у которых есть кризисы психического здоровья.