Частный дом полностью сгорел в округе Домодедово

Пожар произошел в частном доме в городском округе Домодедово, огонь распространился по всей площади строения — 140 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о возгорании поступил в 21:54 23 декабря. В 22:15 огонь уже наблюдался на всей площади дома. В 01:38 его локализовали, а в 03:09 потушили открытое горение. В 05:07 специалисты ликвидировали последствия возгорания.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. На вызов выезжали 11 человек и 3 единицы техники.

Причину возгорания установят дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы.