Частный дом полностью сгорел в городском округе Солнечногорск

сегодня в 08:46

Пожар произошел в частном доме в городском округе Солнечногорск, огонь распространился на все здание, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила в 21:38 24 мая. В 21:53, когда на вызов прибыли первые пожарные, наблюдалось горение по всей площади дома.

В 22:10 огонь локализовали на площади 100 кв. м. В 22:41 было потушено открытое горение, а в 03:10 25 мая пожарные ликвидировали последствия ЧП.

В результате возгорания в доме погибших и пострадавших нет. Для тушения огня привлекались 12 человек и 3 единиц техники.

Всего за минувшие сутки в Московской области произошло 58 пожаров, пострадали трое, спасен один человек.